Waterschappen houden Groningen - voorlopig - nat

De waterschappen in Groningen, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, slagen er in om Stad en Ommeland, met inzet van extra pompen, voldoende vochtig te houden. Maar ze kijken nu wel met argusogen naar

een besluit donderdag over toevoer van water uit het IJsselmeer: mogelijk wordt dan besloten om er mee te stoppen.

Een overzicht van maatregelen tot nu toe:

* Waterschap Noorderzijlvest meldt dat het gisteren is begonnen de Hoornsedijk uit voorzorg te ‘vernatten’. Deze veenhoudende dijk kent een grotere kans op uitdroging. Om die reden werd de dijk de afgelopen periode twee keer per dag geïnspecteerd op verdroging en scheurvorming. Maar: ‘de dijk houdt zich tot zo ver goed'.

* Omdat het echter droog blijft en we deze week te maken hebben met hoge temperaturen, is besloten om uit voorzorg over te gaan op het vernatten van de dijk’, aldus Noorderzijlvest.

* Waterschap Noorderzijlvest meldt in Groningen verder nog geen problemen te hebben met de watervoorziening.

IJsselmeer

Donderdag wordt bekend hoe het gaat met de toevoer van het IJsselmeer water en of het Noorden eventueel wordt gekort in de aanvoer. Tot die tijd blijven de waterschappen maximaal water aanvoeren.

Hunze en Aa’s

Het gebied van Hunze en Aa's bestaat vooral uit veengrond. Daar zakt het water veel sneller weg dan in het gebied van Noorderzijlvest, waar de grond vooral uit klei bestaat.

Zolang het nog kan haalt Hunze en Aa's zoveel mogelijk water binnen via de inlaadpunten in Veendam en Ter Apelkanaal.

Extra brandweerauto bij natuurbrand

De Veiligheidsregio Groningen is zeer beducht op branden. Bij het uitbreken van een natuurbrand, zet de Veiligheidsregio in deze periode daarom standaard twee blusvoertuigen in. Normaal is dat er één.