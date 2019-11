Wat kun je allemaal doen tijdens de opening van het Forum?

Dansende, interactieve robots

Tijdens de opening van het Forum is de internationale techshow Inferno voor het eerst in Nederland te zien en te ervaren. Inferno is een interactief optreden van mensen verkleed als robots. De voorstelling is vormgegeven door de kunstenaars Bill Vorn en Louis-Philippe Demers en is geïnspireerd op Dantes epos La Divina Commedia. De gratis toegankelijke voorstelling is onder meer op vrijdag om 17.30 uur te zien in de Robostudio.