VVD buiten de boot bij vorming nieuw college B&W Groningen

De VVD komt niet in een nieuw college van B en W van Groningen. Tot teleurstelling van VVD-lijsttrekker Joost van Keulen heeft hij te horen gekregen dat zijn partij niet verder meedoet aan de collegeonderhandelingen.

Dat meldt vandaag de stadseditie van het Dagblad van het Noorden. Volgens de krant streeft GroenLinks - dat als grootste partij het voortouw mag nemen bij de collegevorming - naar een zo ‘links en progressief mogelijk college’.

Oud-raadslid Ineke van Gent van GroenLinks, die informateur is, wil graag verder praten met D66, PvdA, SP en ChristenUnie.

Van Keulen laat in het artikel weten deze keuze van GroenLinks onverstandig te vinden, omdat volgens hem de afgelopen jaren is gebleken dat het voor Groningen zeer vruchtbaar is wanneer ook ondernemers bij het beleid worden betrokken.

Mogelijk brengt Ineke van Gent in de loop van vandaag een eindrapport uit, met haar conclusies na de informatieve besprekingen. Daarna kan er mogelijk een formateur worden aangesteld.