Vrijbuiter in Roden gaat definitief dicht

Vervat neemt wel de voorraden van Vrijbuiter en de panden in Zaandam en Gouda over. Het bedrijf heeft al een grote kampeerwinkel in Rotterdam. Het kwam niet tot een akkoord voor een vestiging in Roden, omdat het grote pand eigendom is van een ander Rotterdams bedrijf, Neddex. Het viel daarom buiten het faillissement.



Dat biedt tegelijkertijd ook kansen, want elke andere partij kan nu snel inspringen op het vullen van het gat. Het hoeft alleen maar te onderhandelen met de pandeigenaar. Zo is het mogelijk om buiten de curatoren van Vrijbuiter om relatief snel een nieuwe vrijetijdswinkel te beginnen in het pand.



Het filiaal is inmiddels gesloten. Zeker 120 personeelsleden van de vestiging in Roden staan op straat. En dat is een klap voor Roden.