‘Vorig jaar vijftien meldingen van geradicaliseerde jongeren’

Hoewel Groningen de zesde gemeente van Nederland is, zijn hier nauwelijks problemen met radicalisering, zo blijkt uit een gesprek tussen een verslaggever van RTV Noord, burgemeester Den Oudsten en een ambtenaar die zich namens de gemeente bezighoudt met het signaleren en de preventie van moslimextremisme. ‘Ik ben nog nooit een echte sympathisant van Islamitische Staat (IS) tegengekomen', zegt de ambtenaar dan ook.



Als er signalen binnenkomen over mogelijk geradicaliseerde jongeren, blijkt het uiteindelijk vaak om andere problemen te gaan, zo is de ervaring. In dergelijke gevallen volgt er dan meestal een zorgtraject.



Om signalen van mogelijke radicalisering te leren herkennen, geeft de gemeente sinds begin 2016 cursussen. Inmiddels zijn zo'n twaalfhonderd professionals getraind. Daarnaast is er in Groningen een convenant, ondertekend door gemeente Groningen, de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering en de raad voor de Kinderbescherming, waardoor er tussen de betrokken organisaties probleemloos informatie kan worden uitgewisseld.



De manier waarop er in Groningen gewerkt wordt, wordt internationaal als voorbeeld genoemd. Het succes van de aanpak kan deels worden verklaard door het feit dat de eerstelijns hulpverleners in de stad een lange staat van dienst hebben.

Hoewel er dus in Groningen weinig problemen zijn met geradicaliseerde jongeren sluiten Den Oudsten en zijn ambtenaar hun ogen niet voor de realiteit. “Wat in Utrecht is gebeurd, kan ook hier gebeuren. Dat zeggen we ook: je weet niet wat je niet weet. Maar we hebben ons netwerk goed op orde.”