Virtueel kijkje in Groninger Forum

Het Groninger Forum heeft donderdag een website gelanceerd waar per verdieping te zien is, wat er straks te doen zal zijn en hoe het eruit komt te zien. De komende maanden worden nog meer visuals van het interieur bekendgemaakt, aldus het Forum.



Het Groninger Forum telt tien verdiepingen en biedt straks onderdak aan onder andere vijf filmzalen, twee expozalen, de bibliotheek en Storyworld, een museum voor strips animatie en games. Ook komen er drie horecagelegenheden in het pand, waarvan eentje helemaal bovenin, mét dakterras.



Op zaterdag 2 juni kun je echt een kijkje nemen in het in aanbouw zijnde gebouw. Het Forum is die dag, tot en met de vierde verdieping, geopend voor het publiek.