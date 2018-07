Vindicat krijgt extra tijd voor cultuurverandering

Als gevolg van verschillende incidenten werd eerder dit jaar besloten dat de bestuursleden voor het collegejaar 2017/2018 geen beurs zouden krijgen. Zo’n bestuursbeurs is 444,20 euro per maand per persoon. In totaal ging het om 33.000 euro.



Om voor komend collegejaar wel financiële steun van de Hanzehogeschool en de RUG te krijgen, moest de interne cultuur veranderen. Een accreditatiecommissie zou dan voor 15 augustus bekijken of er voldoende is veranderd.



Volgens een woordvoerster van de RUG is die beslissing uitgesteld omdat het voor de studenten ‘ingewikkelder en moeilijker’ is dan verwacht om te bewijzen dat er veranderingen plaatsvinden, zo meldt Trouw. "Het is een heel nieuw proces voor iedereen in Groningen. De commissieleden doen dit op basis van vrijwilligheid en het blijkt meer tijd te kosten dan vorig jaar werd verwacht", zegt Jorien Bakker van de RUG. "We willen het wel goed doen, en ook het nieuwe bestuur van Vindicat erbij betrekken."



Bakker verwacht dat de procedure in september afgerond kan worden. Daarna wordt de accreditatieprocedure nog uitgebreid met andere verenigingen.



Vindicat kwam onder vuur te liggen door verschillende incidenten. Zo zouden leden van Vindicat zich hebben misdragen in een sushirestaurant in Groningen en zouden er onder leden 'bangalijsten' circuleren waarop vrouwelijke leden werden beoordeeld op hun seksuele kwaliteiten.