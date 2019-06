Vier jongeren van 15 - 18 jaar aangehouden voor gewelddadige straatroof in Haren en Paterswolde

Vier jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar zijn vanmorgen aangehouden door de politie in Groningen op verdenking van straatroof in Haren en Paterswolde. Bij de berovingen was ook sprake van ernstige mishandeling. De politie meldt:

‘Vanochtend, dinsdag 11 juni hebben we vier jongeren aangehouden. Zij worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de straatroven in Haren en Paterswolde. Het gaat om twee 16-jarige jongens en een 18-jarige jongen, alle drie uit Haren en een 15-jarige jongen uit Glimmen. Het onderzoek is met deze aanhoudingen niet afgerond. Ons onderzoek gaat verder en we sluiten meerdere aanhoudingen niet uit.

Straatroven

Op zaterdagochtend 30 maart werden twee fietsers beroofd en mishandeld op de Rijksstraatweg in Haren, ter hoogte van de kerk. Een paar weken later, op zondagavond 21 april, werd een jongen op de Nieuwe Akkers in Paterswolde ernstig mishandeld en beroofd. Twee dagen later, op dinsdag 23 april, en zaterdag 27 april werden twee mannen slachtoffer van een straatroof op de Westerveen in Haren. Alle slachtoffers raakten gewond.

Opsporing Verzocht

Op dinsdag 28 mei j.l. werd er aandacht besteed in Opsporing Verzocht aan de straatroven. Er werden onder andere verschillende bewakingsbeelden getoond. We hebben in het totaal 30 tips binnengekregen.

Getuigen en/of tips

Heb je informatie over de straatroven en nog niet met ons gesproken? Bel ons dan via 0900-8844. Anoniem kan ook, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.’

Foto boven: een van de beelden van de bewakingscamera's getoond in de uitzending van Opsporing Verzocht.