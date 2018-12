Vertrekregeling Gasunie groot succes: 235 werknemers willen weg

De vertrekregeling bij Gasunie is een groot succes. Binnen een week hebben 235 van de in totaal 1600 werknemers aangegeven dat ze gebruik willen maken van de vertrekpremie.

Gasunie verwacht de komende jaren veel arbeidsplaatsen te moeten schrappen in verband met de energietransitie, waarin gas een steeds minder grote rol gaat spelen. Er zijn minder mensen nodig voor het beheer en onderhoud van het transportnetwerk.



Om gedwongen ontslagen te voorkomen, werd een vertrekregeling opgezet. Daarbij richtte Gasunie zich vooral op werknemers die vlag voor hun pensioen stonden. Ook werknemers die nog eens een stap naar een ander bedrijf willen maken, konden zich inschrijven.



De medewerkers kregen daarbij allemaal een persoonlijk aanbod voorgeschoteld. Gasunie wil niet ingaan op hoe de regeling precies in elkaar steekt. Wel laat het bedrijf weten dat maximaal 15 procent van het personeelsbestand gebruik kan maken van de regeling. Dat percentage is gehaald en daarom is de regeling stilgezet.