Verontwaardigde reacties op sociale media over nieuwe campagne: 'Dit is erg 1990 gemeente Groningen'

Oud-nachtburgemeester van de stad Groningen (van 2011 tot 2016) Chris Garrit reageert: ‘Dit is erg 1990 gemeente Groningen. Door dit soort communicatie ontstaan er juist problemen. Snel weer offline halen lijkt mij nu het beste.’



Thomas Duiker gaat op Facebook in op de vraag die Mulu op de poster stelt: ‘Geen idee Mulu. Vertel eerst eens iets over jezelf. Ik ga niet uit van uiterlijk alleen. Jij wel?’



De campagne is opgezet door de gemeente Groningen, in samenwerking met nachtburgemeester Merlijn Poolman, rapper Mulu Glas en eigenaar van Kodo-studio Floris Jonker. Zij richtten de stichting de-FAQ op, om diversiteit in Groningen te bevorderen.



Nachtburgemeester Poolman reageert op zijn Facebook op de negatieve reacties: ‘Het is een campagne die enkel vragen stelt en mensen geen dingen oplegt, maar ik zie op de Facebookpagina van de Gemeente Groningen dat zelfs een open vraag als deze bijzonder veel emoties oproept. Mark Rutte, zwarte piet en ‘deugmensen’ worden er direct bij gehaald.’



Poolman en Glas lanceerden deze campagne tijdens een bijeenkomst over de toekomst van lhbti-emancipatiebeleid begin dit jaar. De campagne richt zich volgens de gemeente Groningen ‘op alle Groningers en op de kernwaarden van het culturele dag- en nachtleven in Groningen’.



Naast de poster van Mulu hangen er vanaf 5 november nog twee portretten in bushokjes en op driehoeksborden in de gemeente Groningen.