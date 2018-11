Verdubbeling N33 Midden moet volledig energieneutraal en circulair

Tien partijen hebben maandagmiddag een intentieverklaring voor het verduurzamen van de N33 ondertekend. De provincie Groningen, Rijkswaterstaat, gemeente Midden-Groningen, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Stichting BuildinG, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel (GrEK) en de New Energy Coalition onderschrijven hiermee de eerder uitgesproken ambitie om de verdubbeling van de N33 Midden volledig energieneutraal te realiseren.

De partijen ondertekenden de verklaring op ludieke wijze, door een handafdruk in slib te plaatsen (zie foto). Ze gaan nu kijken naar wat lokale energiecorporaties en grondstoffen bij kunnen dragen aan de verdubbeling van de N33 Midden. Er wordt gezocht hoe lokale, natuurlijke materialen op een slimme manier als grondstof kunnen dienen bij de aanleg. Bijvoorbeeld door vangrails van biobased grondstoffen te maken of door bouwblokken uit geperst slib uit de Eems-Dollard te gebruiken. Tijdens de ondertekening stond er een kunstwerk van grote bouwblokken tentoongesteld, gemaakt van slib uit de Eems-Dollard.



Kijk voor meer informatie over de plannen op www.n33midden.nl.