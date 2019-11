Verdachte van zware mishandeling op Steentilbrug meldt zich bij de politie

Een 31-jarige man uit Den Haag is aangehouden vanwege de zware mishandeling op de Steentilbrug in Groningen. De Hagenaar meldde zich afgelopen weekend zelf bij de politie en zit nog vast.

De verdachte sloeg op 30 juni rond 7.30 uur een 47-jarige man uit Groningen tegen de grond. De klap viel nadat het slachtoffer een avond op stap was geweest. Een getuige zag dat de Hagenaar uithaalde na een woordenwisseling.



Het slachtoffer van het incident in het centrum van de stad raakte daardoor ernstig gewond. De Groninger eet vier maanden na het voorval nog steeds vloeibaar voedsel. Zijn kaak staat los, hij had een hersenschudding en meerdere breuken in het gezicht. De Stadjer heeft sinds de mishandeling moeite met lopen en zijn gehoor is aangetast.