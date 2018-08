Verdachte van moord op Nicky Verstappen is vermiste Jos Brech uit Veendam

De politie heeft woensdagmiddag bekend gemaakt dat er een internationaal opsporingsverzoek loopt tegen Brech. Die is sinds dit voorjaar vermist. Brech is voor het laatst gezien in de Franse Vogezen. De man uit Veendam organiseerde daar bushcraft-tochten.



De naam van Brech kwam bovendrijven in een DNA-onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen, die in 1998 op 11-jarige leeftijd is vermoord. Brech heeft zelf nooit DNA afgegeven, maar is wel een 1-op-1-match. Zijn naam kwam al voor als passant in het onderzoek en omdat hij door z'n familie als vermist werd opgegeven, is besloten om DNA-monsters van zijn eigendommen te nemen. Daaruit kwam dus de match.



De politie heeft de man geprobeerd op te sporen. Hij is in Frankrijk nog gesignaleerd, maar hij werd niet gevonden in z'n chalet. Zijn familie heeft in april nog contact met de man gehad. De politie denkt dat hij op de vlucht is.



Brech woonde in 1998 in Simpelveld. Hij was toen 35 jaar oud en was actief bij de scouting. Ook heeft hij een aantal jaren op een peuterspeelzaal gewerkt. Ook al was hij eens in beeld voor een zedendelict, maar die zaak is geseponeerd.



Op de site van de politie staat dat Brech uit Veendam komt.