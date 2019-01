Poederbrief aangetroffen: Oude Boteringestraat afgezet

In een gebouw van de Rijksuniversiteit in de Oude Boteringestraat is donderdagochtend een poederbrief aangetroffen. Dat meldt de politie via Twitter. Het gebouw is ontruimd. Deskundigen van de EOD zijn onderweg om vast te kunnen stellen om wat voor stof het gaat. De straat is afgezet.

In eerste instantie meldde de politie dat er een verdacht pakketje was gevonden, maar het blijkt nu om een poederbrief te gaan. In de brief zat een onbekende, poederachtige stof, zo meldt de politie.



De brief is aangetroffen in het pand waarin het Groningen Confucius Institute zit, een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de RUG, gemeente Groningen en de Communication University China in Peking. Drie medewerkers zijn volgens de politie mogelijk in aanraking gekomen met de stof. "Ze lijken op het oog in goede gezondheid", aldus de politie. Toch moeten ze in het pand blijven tot er duidelijk is met welke stof ze in aanraking zijn geweest. De politie verwacht rond 12.30 uur meer te weten.

Uit voorzorg is een ontsmettingscontainer van de brandweer aanwezig, waarin mensen die met giftige stoffen in aanraking zijn geweest onder de douche kunnen worden gezet. Ook is er een mobiele commando unit van de Veiligheidsregio gearriveerd.

Rond 10.30 uur is er opgeschaald naar GRIP 1, het laagste niveau.