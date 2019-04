Veiligheidsregio Groningen presenteert film over grootschalige bevingsoefening

De Veiligheidsregio Groningen heeft vrijdag op Youtube een film gepubliceerd over de driedaagse aardbevingsoefening die in november vorig jaar in de provincie werd gehouden. De reportage is gemaakt door filmmaker Piet Hein van der Hoek, die eerder de indrukwekkende documentaire ‘De Stille Beving’ over de Groningse aardbevingsproblematiek maakte.