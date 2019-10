Vastgoedbedrijf stopt met veilingsysteem voor huurders na storm van kritiek

Potentiële huurders bepaalden door een veilingsysteem zelf de hoogte van de huurprijs, was de gedachte. Na een storm van kritiek kwam het vastgoedbedrijf daar dinsdagavond op terug.



Directeur Muri Arpaci beschreef het tegen elkaar opbieden voor een huurappartement als een unieke methode. De boze reacties verbaasden hem. ,,Dit was absoluut niet de bedoeling. We wilden de markt alleen wat opener trekken’’, zei Arpaci tegenover RTV Noord.



Het bedrijf was er volgens de directeur niet op uit om een zo hoog mogelijke huurprijs te ontvangen. Toch liet Vastgoed Company Veendam dinsdagavond weten dat het bedrijf de appartementen vanaf nu verhuurt volgens de ‘gangbare procedure’. De woningen zullen dus voor een vaste huurprijs worden aangeboden.