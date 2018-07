Vanavond tóch Oranjefeest in provincie Groningen

Gekleed in Oranje-supporters tenue kunnen ze naar een Oranjefeest met filmbeelden uit betere tijden.

Het Oranjefeest is in het zogenaamde Huiskamercafé in Warffum.

Vandaag, zondag 8 juli – een van weinige dagen dat er geen WK-voetbal is – willen ze er het Huiskamercafé toch een oranjefeest van maken.

Cinema Het Hogeland, de pasopgerichte filmclub, organiseert er vanavond namelik een avond rond een van de glorieperioden van het Nederlands voetbal.

“We zeggen lekker nog niet welke. We zenden een complete wedstrijd uit, verzamelen herinneringen, houden een hilarische quiz en maken er een spetterend oranjefeest van. Doe je lelijkste shirt aan, behang jezelf met wuppies, neem je vuvuzela mee, maar wees niet verrast als-ie uit het raam wordt gegooid, en beleef het bijna-verdwenen oranjegevoel nog een keer. Aanvang: 20:00 uur,”aldus het Huiskamercafé.

Adres: Noorderkerkpad 13 · Warffum.9989 AL