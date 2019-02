Vanaf dit weekend prachtig lenteweer in Groningen

De lente is in aantocht. Vanaf zaterdag kan iedereen in Groningen genieten van een stralende zon en zachte temperaturen. Het lenteweer houdt in ieder geval tot woensdag aan, zo valt op te maken uit de voorspellingen van Weer.nl. We kunnen het terras op!

Donderdag en vrijdag kan er volgens Weer.nl nog een klein drupje regen vallen en is het bewolkt. De temperaturen lopen op tot ongeveer tien graden. Dit weekend breekt het zonnetje door. Zaterdag en zondag wordt het tien of elf graden en is het vrijwel de hele dag zonnig.



Maandag, dinsdag en woensdag lopen de temperaturen nog verder op. Het blijft onverminderd zonnig en het kan wel veertien graden worden. Vanaf volgende week donderdag neemt de onzekerheid toe en kan het wat meer bewolkt worden. Ook dalen de temperaturen licht. Maar de winter zien we voorlopig niet meer terug.



Tijd dus om van de stad te genieten en lekker een terrasje te pakken of om er even lekker uit te gaan.