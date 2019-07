Vanaf 13.00 uur code geel vanwege onweersbuien

In de provincie Groningen is zaterdag vanaf 13.00 uur code geel afgekondigd door het KNMI vanwege onweersbuien met kans op hagel en windstoten.

De buien trekken vanuit het zuiden het land over. Volgens het KNMI kunnen er windstoten ontstaan tot 75 kilometer per uur. Ook is er kans op blikseminslag en hagel. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen daardoor hinder ondervinden.



Het KNMI adviseert om open water en open gebied te mijden. “Schuil niet onder bomen en volg weerberichten en waarschuwingen.”



De buiten trekken in de loop van de avond oostwaarts weg. Vanaf 20.00 uur is het weer ‘code groen’.