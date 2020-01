UMCG waarschuwt: te veel vitamine B12 leidt tot grotere kans om te sterven

De vitamine zit alleen in dierlijke producten, zoals vlees en melk. Tot nu toe waren er geen nadelige effecten bekend van een te hoge dosis B12. Naar de gevolgen van een tekort aan de vitamine is al wel onderzoek gedaan.



Dat kan leiden tot neurologische klachten, zoals tintelingen, coördinatieproblemen en pijn, psychische klachten zoals neerslachtigheid, concentratieverlies en vergeetachtigheid, maar ook bloedarmoede en tandvleesproblemen.



De onderzoekers analyseerden de data van 5571 deelnemers van de Groningse cohortstudie PREVEND. Hoewel er geen causaal verband is gevonden en het onderzoek niets zegt over de mechanismes die aan het gevonden verband ten grondslag liggen, zijn de uitkomsten volgens onderzoekers in ieder geval reden om aan te nemen dat een mens wel degelijk teveel vitamine B12 kan hebben.



Het UMCG waarschuwt mensen die supplementen slikken of injecties krijgen om een vitamine B12-tekort te voorkomen. De gedachte ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, is met de uitkomsten van dit onderzoek niet langer houdbaar, stellen de onderzoekers.