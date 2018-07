UMCG sluit operatiekamers wegens personeelsgebrek

Vier van de 29 operatiekamers zijn per direct gesloten. Er zijn te weinig medewerkers om deze operatiekamers te bezetten. Dat meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden (www.dvhn.nl).

Volgens het ziekenhuis gaat het om een noodmaatregel die duurt tot het einde van het jaar. ‘We hebben dit niet zo maar besloten. Er is al langer sprake van een nijpend tekort. Maar het punt is nu bereikt dat we niet anders kunnen’, aldus woordvoerder Joost Wessels.

Het ziekenhuis is begonnen met het opleiden van extra medewerkers en zijn er maatregelen genomen om nieuw personeel te werven of bestaand personeel te behouden. Operaties die niet per se in het UMCG plaats hoeven te vinden zullen zo veel mogelijk worden verplaatst naar streekziekenhuizen.