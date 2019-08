UMCG hijst de Groninger aardbevingsvlag

“Omdat we van onze patiënten en medewerkers zo vaak de verhalen horen”, zo stelt het UMCG op de eigen Facebook-pagina. “Over wat een impact het op je leven heeft als je soms al jarenlang geconfronteerd wordt met de zichtbare én onzichtbare gevolgen van de bevingen. Over de stress die het veroorzaakt, bij volwassenen en kinderen. De eindeloze procedures, de onzekerheid, het gevoel van onveiligheid.”



“Met deze vlag uiten we onze solidariteit met iedereen die worstelt met die gevolgen van de jarenlange gaswinning in Groningen”, zo besluit het UMCG hun statement.



De vlag is ooit ontworpen door Mark van Esveld uit Beerta. Hij wil met de bijzondere versie van de Groninger vlag aandacht genereren voor de problemen in Groningen.