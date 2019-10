UMCG deelt zakasbakjes uit in strijd tegen peukenoverlast

Sinds het niet meer toegestaan is om op het terrein van het UMCG te roken, wijken de rokers uit naar plekken net buiten dat terrein. Daardoor liggen bij sommige ingangen veel gedoofde sigarettenpeukjes. Omwonenden ergeren zich hieraan.



De bedoeling is dat de rokers hun peuken in de zakjes doen, en die later legen en weggooien.



De eerste exemplaren van de zakjes, met daarop de tekst ‘Samen houden we het schoon’ werden uitgereikt door bestuursvoorzitter Jos Aartsen.