UCI checkt start- en finishplaatsen voor eventueel WK in 2020

Groningen en Drenthe maken een goede kans om het WK binnen te halen. De organisatie was al toegewezen aan Venetie, maar daar is weinig draagvlak. Groningen en Drenthe zijn gevraagd om een plan B te bedenken.



Plan B

In dat plan B staan de conceptroutes al weergegeven. Uit het routeboek blijkt dat de Grote Markt in Groningen het decor kan zijn van de start van de belangrijke tijdritten voor mannen en vrouwen. De wegwedstrijd voor junioren zou starten in Veendam, terwijl Appingedam de startplaats is voor de wegwedstrijd van de beloften.



Ook in Emmen en Gieten gaan een aantal races van start. Voor alle onderdelen geldt dat het TT-circuit de finishlocatie is. De UCI wil voor die finishlocatie graag een centrale locatie in beide provincies.



UCI-congres

Het Noorden zou ook nog in de race zijn om het grote UCI-congres binnen te slepen. De wielerunie zoekt nog naar een locatie voor de bijeenkomst die in september plaatsvindt.



Om het WK te organiseren is een bijdrage van meer dan 10 miljoen euro van de provincies nodig. De provincie Drenthe heeft een deel van dat bedrag al toegezegd. Verschillende Statenleden in Groningen twijfelen nog. Binnen enkele dagen wordt echter bekend of de provincie Groningen ook met geld over de brug komt. Dan is het wachten alleen nog op groen licht vanuit de UCI.