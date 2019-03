Twintig rechercheurs op zoek naar windmolenactivisten

Een ondernemer van wegenbouwer Avitec uit Nieuw-Buinen kreeg onlangs een dreigbrief in verband met de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert bij de aanleg van windmolens. De ondernemer heeft inmiddels besloten om zich terug te trekken. Ook gedeputeerde Gräper heeft aangifte gedaan van bedreiging. Ook zij kreeg een dreigbrief van tegenstanders. Het is niet bekend wat er precies in de dreigbrieven heeft gestaan.



De windmolenplannen van de provincie stuiten op veel tegenstand. Op 14 en 15 februari werd er bij het station in Delfzijl asbest gedumpt. Avitec voerde daar op dat moment werkzaamheden uit. Op bewakingsbeelden is een fietser te zien die richting het station fietst en zich ophoudt bij een hek. De beelden zijn van slechte kwaliteit, maar de politie hoopt op tips.



Pamfletten

De politie neemt ook de verspreiding van pamfletten mee in het onderzoek. Daarbij werden regionale bestuurders bedreigd met verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Verder wordt ook niet uitgesloten dat andere ondernemers en bedrijven een dreigbrief hebben gehad.



De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet in de speurtocht naar de daders. Dat houdt in dat er twintig rechercheurs aan de zaak werken en dat ze ook nog eens worden ondersteund door zo’n zeventig agenten. De politie hoopt dat er mensen zijn die meer kunnen vertellen over de dreigingen. Volgens de politie houden veel mensen nu de kaken stijg op elkaar. Daarom kun je ook anoniem tips doorgeven via 0800-7000. Iedereen die tips heeft kan ook contact opnemen met het politieteam via 06-18035154.