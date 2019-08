Tweede noodopvang voor internationals geopend

Alle 120 gemeubileerde kamers in de Esdoornflat zijn bewoond, zo meldt RTV Noord. Om te voorkomen dat internationals die nog geen kamer hebben op straat komen te staan, is nu ook de slaapzaal aan de Peizerweg open. Inmiddels zijn twintig van de tachtig bedden bezet.



Met de piekopvang willen de onderwijsinstellingen, gemeente en woningbouwcorporaties voorkomen dat studenten in tenten moeten slapen, zoals vorig jaar het geval was. Beide locaties blijven open tot oktober, dan moeten de studenten eruit. De Esdoornslat wordt dan gerenoveerd en de locatie aan de Peizerweg wordt dan weer in gebruik genomen als tentamenhal. Als er voor oktober nog behoefte is aan extra plek, kan ook nog de derde locatie aan de Metaallaan worden geopend.



Locatiemanager Ronald Helmig benadrukt tegenover RTV Noord dat de opvang tijdelijk is. “'Het is piekopvang. Deze tijd moeten ze gebruiken om een definitieve locatie te vinden”, zegt hij.