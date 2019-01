Twee Groningse moordzaken op nieuwe coldcasekalender

De Groningse politie hoopt meer informatie te krijgen in de zaak van de moord op woonbootbewoner Ben Stubbe in 2003 of 2004 en de vondst van een verminkt lichaam van een onbekende man in 2002.



Ben Stubbe

De 55-jarige Ben Stubbe werd op 10 februari 2004 dood gevonden in de het water van het Hoendiep, vlakbij zijn woonboot. De man was al een tijdje vermist. Het is niet duidelijk hoe Stubbe om het leven is gekomen, maar de politie sluit een misdrijf niet uit en hoopt nu dat gedetineerden een tip hebben. Daarvoor is ook een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.



Onbekende man

In 2002 werd in het Boterdiep een zwaar verminkt lichaam van een nog onbekende man gevonden. Lichaamsdelen werden op verschillende plekken gevonden. De politie weet alleen dat het om een vermoedelijke donkere man ging van ongeveer dertig jaar. Hij droeg een sweater van het merk Besco, die in 1998 ter beschikking werd gesteld aan deelnemers van de Cystic Fibrosis Sportdagen. De politie wil graag achter de identiteit van de man komen.



De coldcasekalender wordt sinds 2017 verspreid om meer aandacht te krijgen voor 52 onopgeloste moordzaken. De politie verspreid de kalenders onder gedetineerden, omdat die vaak meer weten over misdaden. Uiteindelijk hoopt de politie op die manier een gouden tip te krijgen.



Groot succes

De kalender blijkt een succes. In 2018 ontving de politie 302 tips over zaken van de coldcasekalender. Veertig daarvan bleken bruikbaar. In dertien oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe.



De coldcasekalender is hier te vinden.