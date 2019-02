Treinreis tussen Groningen en Zwolle mogelijk vier minuten sneller

Verder wil de organisatie ook dat de sprinter tussen Leeuwarden en Meppel vier minuten sneller gaat rijden. Daarnaast zouden reizigers uit Friesland een kwartier sneller naar de Randstad kunnen reizen door een betere overstap in Meppel.



Dinsdag heeft de NS meerdere verbeteringen in de dienstregeling voorgesteld bij reizigersorganisaties en regionale overheden, met als doel om op belangrijke punten in Nederland een betere overstap en kortere reistijd te realiseren.



Het plan is om de veranderingen in de dienstregeling volgend jaar in te voeren.