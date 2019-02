Topartiesten halen 152.000 euro op tijdens groots benefietgala in MartiniPlaza (VIDEO)

Het was maandagavond een en al glitter en glamour in Martiniplaza tijdens het tweejaarlijkse benefietgala van de stichting Help Direct. Zo’n 400 gasten werden tijdens een spectaculaire dinnershow getrakteerd op een scala aan topartiesten, waaronder Paul de Leeuw, Tony Neef, Stanley Burleson, Sara Kroos en vele anderen. Het doel? Zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel: het bouwen van een school voor kinderen met een beperking in het armlastige Sri Lanka. De BN’ers, artiesten en de mensen in de zaal brachten in totaal 152.000 euro bij elkaar.

Drijvende kracht achter het gala is de partner van Jacques d’Ancona, theaterproducent Hans Langhout, die de handen vol had om het gala zo goed mogelijk te laten verlopen. De artiesten en BN’ers in MartiniPlaza treden allemaal belangeloos op voor het publiek. Het showballet van Frank Wentink zette de zaal op z’n kop, Paul de Leeuw betoverde met zijn zang. Freek Bartels en Stanley Burleson bleken van topniveau en Dries Roelvink sloot het gala af.



De aanwezige gasten – uitgedost in galatenue – trokken allemaal flink de portemonnee. Alleen al om binnen te zijn, want een tafel kost 2.500 euro. Ook konden ze nog wat geld kwijt tijdens een grote verloting en een veiling, onder leiding van veilingmeester Jacques d’Ancona. Ben Woldring sleepte een shirtje van Arjen Robben binnen, maar ook een paar handgeverfde schoenen van Schoenenzaken, kaartjes voor Jochem Myjer, een foto van Daan Oude Elferink en een schilderij van het Hoge en Lage der Aa van Jack Liemburg werden voor een goede prijs verkocht.



Uiteindelijk werd er 152.000 euro opgehaald tijdens het gala. Een flinke stap in de goede richting van het bouwen van de eerste school in Sri Lanka, speciaal voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het gala wordt elke twee jaar georganiseerd en nu is er genoeg geld binnengehaald om de school helemaal af te bouwen.



De aanwezige ondernemers, waaronder Gerard Schijf, Holland Casino-directeur Hans van der Veen, Geert Schaaij, de directie van FC Groningen en andere noorderlingen genoten met volle teugen van het grootse – misschien wel on-Groningse - gala. Een prachtige ambiance, goed eten, topvermaak en bijdragen aan het goede doel. Het kon minder…..