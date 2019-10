Toch een ijsbaan op de Grote Markt in Groningen

Groningers kunnen deze winter tóch schaatsen op de Grote Markt in Stad. Waar Stichting Evenementen Groningen eerder afhaakte, krijgen 4PM Entertainment en Dutch7 de financiering wel rond. Daarom kunnen schaatsliefhebbers vanaf vrijdag 22 november zes weken lang terecht in hartje centrum.

4PM Entertainment zet samen met productiebedrijf Dutch7 Het Groninger Wintersfestijn op: de traditionele ijsbaan in een nieuw jasje. Een belangrijk verschil met voorgaande jaren: het dak boven het ijs ontbreekt. “Want schaatsen hoort nu eenmaal in de buitenlucht”, zegt een woordvoerster van 4PM Entertainment.



De bedrijven organiseren daarnaast schaatslessen, een curling-competitie en feestavonden. Verder is er een overdekte après-skibar met verwarmd buitenterras en staat er voor elke donderdag een silent disco gepland. In de après-skibar zullen af en toe ook live-acts en bandjes staan om het publiek te vermaken. De focus ligt daarbij vooral op Nederlandstalige muziek. Binnenkort maakt de organisatie meer van het programma bekend. “We willen er wat sjeu aan geven”, aldus 4PM Entertainment.



Het Groninger Winterfestijn vindt plaats van 22 november tot 5 januari. De officiële opening is op zaterdag 23 november om 14.00 uur. De onoverdekte ijsbaan is dit keer ongeveer net zo groot als voorgaande jaren.