Tiener die in mestput viel overleden

De 15-jarige jongen die anderhalve week geleden in een mestput van een boerenbedrijf in Oldehove viel, is overleden.

Dat laat de familie van de jongen dinsdag weten met een rouwadvertentie in het Dagblad van het Noorden. Het slachtoffer is 17 mei overleden.



De tiener was op 12 mei aan het werk bij een boerderij in Oldehove toen hij in een mestput viel. Zijn vader probeerde daarop zijn zoon uit de put te redden, maar viel er zelf ook in. De twee zijn door de hulpdiensten uit de put gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Door de giftige gassen in een mestput kun je bedwelmd raken en stikken.