Terrassen vanwege mooi weer uur langer open

De terrassen in Groningen mogen donderdag een uur langer open blijven. Dat betekent dat de terrassen in de binnenstad tot 03.00 uur mogen blijven staan. Voor de terrassen buiten de diepenring geldt een eindtijd van 02.00 uur.

Wanneer het KNMI een weersverwachting geeft met een middagtemperatuur van 27 graden of hoger, kan de gemeente ruimere openingstijden voor terrassen toestaan.



Daarnaast mogen horecaondernemers vanwege het mooie weer om 11:00 uur 's ochtends de terrasstoelen buiten zetten. Horecaondernemers zonder terrasvergunning mogen op die dagen ook tafels en stoelen buiten zetten, mits de doorgang voor voetgangers niet gehinderd wordt, zo meldt de gemeente.



De horeca-inspecteurs van de gemeente bepalen of het Tropisch Weer Scenario (TWS) van toepassing is.