Tekort aan eierballen tijdens druk bezocht Eierbalfestival Groningen

Het was gisteren voor het eerst dat er in Groningen een festival werd georganiseerd rondom de ‘aaierbal’, een unieke Groningse lekkernij.



Liefhebbers kwamen van heide en verre om eierballen te proeven. Maar het festival is een beetje het slachtoffer geworden van het eigen succes, want de belangstelling was zó groot dat de voorraad snel op was.Mensen met consumptiebonnen konden daardoor minder ballen proeven dan gehoopt.



Dat leidde tot boze reacties. Zo meldt bezoeker Rob Ypma op Facebook: “Grootste teleurstelling aller tijden! Halverwege de dag praktisch alle eierballen al uitverkocht... Hoe haal je het in je hoofd! Schandalig @De Smaak van Stad Een grote blamage, om je dood te schamen! Lege kraampjes en geen geld terug”.



Harmke Eisen trof hetzelfde lot, maar zij is milder in haar kritiek. “Een volgende keer kom ik zeker weer! Wij vonden het heel gezellig, hebben doordat we op tijd waren wel eierballen kunnen eten, dat dan wel. Natuurlijk zullen er bij een eerste keer inschattingsfouten zijn en de muzikanten moeten toch ook betaald worden! Een idee voor vanavond was geweest om mensen een aantal consumptiebonnen aan te bieden ter compensatie van het gemis aan eierballen. En verder mensen, je moet toch op zijn minst het initiatief waarderen? Geef tips en ideeën door om dit leuke initiatief verder op weg te helpen i.p.v. alleen maar klachten!”



Geen proeverij



Sylvia Thoma-Schipper zegt: “Dit was de eerste keer om dit te organiseren. Is best moeilijk om in te schatten. Vind het jammer dat veel mensen klagen. Veel mensen dachten ook dat het een proeverij was maar dat heeft nooit bij de aankondiging gestaan. Ik ben het ermee eens dat ze wel geld moeten terug geven als er geen eierbal meer te eten was want daar ging het de meeste mensen wel om."





