Tekeningen Rembrandt in Groninger Museum

Omdat het dit jaar 350 jaar geleden is dat Rembrandt van Rijn overleed, zijn er momenteel in het Groninger Museum een aantal van zijn tekeningen te zien. Het gaat om Rembrandttekeningen uit de eigen collectie. De tekeningen zijn tot en met 15 december te zien.

Rembrandt (Leiden 1606-1669 Amsterdam) maakte naar schatting wel 1500 tot 2000 tekeningen. Deze werden in zijn atelier gebruikt als studieobjecten: Rembrandts leerlingen werden opgeleid om te werken in de stijl van de meester en tekenden zodoende zijn werk na.



Het is dan ook lastig om de tekeningen van Rembrandt en zijn studenten uit elkaar te houden. Op basis van bijvoorbeeld tekenmateriaal, werkwijze en stijlkenmerken, worden sommige van de tekeningen uit de collectie van het Groninger Museum nog wel aan Rembrandt toegeschreven, maar lijken andere niet van zijn hand.



Als onderdeel van de tentoonstelling van de eigen collectie zijn nu vijf Rembrandttekeningen te zien.