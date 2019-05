Student&Stad: ‘Eurovisie Songfestival 2020 naar Groningen’

Student&Stad wil dat het Eurovisie Songfestival in 2020 georganiseerd wordt in Groningen. Volgens de partij zou de organisatie van het muziekfestival goed passen in een culturele stad als Groningen. ‘Het zou de kers op de taart zijn in dit aanbod.’

Na de overwinning van Nederlandse inzending Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv afgelopen zaterdag, is het volgend jaar de beurt aan Nederland om het Songfestival te organiseren.



Groningen lijkt volgens de partij tussen de andere opterende steden wellicht de ‘small town boy in a big arcade’, maar toch zijn er in de stad zeker mogelijkheden om de organisatie rond te krijgen, aldus Student&Stad.



De partij verwijst naar het motto van het recente Songfestival: ‘Dare to dream’. ‘Student&Stad durft te dromen. Maar Student&Stad durft ook te doen, en de uitdaging aan te gaan om op zoek te gaan naar een geschikte locatie en te kijken naar budgetten’, zo laat de partij weten in een persbericht.

Verschillende andere politieke partijen in de Groningse gemeenteraad hebben al laten weten dat ze geen interesse hebben in het Songfestival. In veel gevallen vinden ze dat het geld beter kan worden besteed. Het gemeentebestuur heeft ook nog geen aanstalten gemaakt voor het indienen van een bidbook.



Steden als Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Leeuwarden en Zwolle hebben al wel nadrukkelijk laten weten dat ze gastheer willen zijn van het songfestival.