Studenten organiseren levend Where's Waldo in Stad

Ze brengen de prent Where’s Waldo, Waar is Wally, tot leven in hartje centrum. Waar je normaal gesproken Waldo zoekt in afbeeldingen, los je tijdens het evenement van de studenten raadsels op. Het doel van het spel is om met je team alle Waldo’s te vinden binnen de tijd.



Where’s Waldo Groningen start op donderdag 16 januari om 18.15 uur in café De Doos. De kroeg is tevens de eindlocatie. Heb je alle Waldo’s gevonden en keer je als eerste terug naar het eindpunt? Dan ontvang je een cadeaubon ter waarde van 110 euro bij Escape Time in Groningen.



Meedoen? Inschrijven kost 5 euro. Daarmee steun je meteen stichting MOVE, dat kansarme kinderen koppelt aan studenten. Aanmelden kan via het Facebookevenement Where’s Waldo Groningen of via Ticketkantoor.nl.