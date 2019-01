Studenten naar uitvaart gitaardocente dankzij inzamelingsactie van onbekende Amerikaan

Met het geld kan een aantal studenten de reis naar Servië maken. De hoofdvakdocente van het vak gitaar aan het Prins Claus Conservatorium verongelukte afgelopen donderdag bij een verkeersongeluk met een vrachtwagen op de rotonde van de Vondellaan en de Van Iddekingeweg.



De inzamelingsactie is een initiatief van Hiniker, in overleg met de partner van Vlaskalic. De Amerikaan is zelf klassiek gitarist en bewondert Vlaskalic. “Net zoals veel anderen in de klassieke gitaarwereld ben ik geschokt door het overlijden van Sabrina”, zegt hij op Facebook. “Ik ken haar niet persoonlijk, maar ik heb wel talloze berichten gezien van mensen over de hele wereld die haar kennen. De verhalen tonen de grote impact die ze heeft gemaakt in de gitaarwereld.”



Hiniker wilde graat iets voor de vrouw en haar man betekenen en besloot een inzamelingsactie op te zetten. De Amerikaan laat weten dat Vlaskalic zo’n 16 studenten had die een nauwe band met haar hadden opgebouwd. Met het geld kan de reis voor deze studenten worden gedekt. Mogelijk dat zelfs meer studenten naar Servië kunnen afreizen, omdat Hiniker meer geld binnenhaalde dan gedacht.



De inzamelingsactie is inmiddels gestopt.