Studenten Hanzehogeschool halen 21.256,50 euro op voor Nationaal Ouderenfonds

Onmogelijke Opdrachten

Een libdub organiseren met 100 ouderen, regel een bekende Nederlander in de jury van je evenement en zorg dat een bedrijf 1.000 euro per maand wil schenken aan Het Nationaal Ouderenfonds. De eerstejaarsstudenten Bedrijfskunde bleken creatief om dichtbij oplossingen van de vaak onmogelijk beschreven opdrachten te komen. Zo benaderden ze Ali B, Koning Willem-Alexander en Jacques D’Ancona of organiseerden ze activiteiten als een expeditie Hanze, rollatorrace, benefietconcert, spelletjes in een vreemde taal, borrel, niet naar Wildlands maar naar ‘Old lands’ en een dag voor de vrijwilligers. Dit alles om de ouderen een fijne tijd te bezorgen en zo veel mogelijk geld op te halen voor het goed doel. Bijna iedere groep haalde wel een bedrag tussen de 100 en 1500 euro op. Er waren in totaal 55 groepen.



Grande Finale: winnaar pitches en bekenmaking van het eindbedrag

Alle klassen mochten tijden de grote finale een ‘1 minuut’ pitch voorbereiden. Jan Posthuma, voormalig Nederlands volleybalinternational, en Hein Bloemink, oprichter van ‘Familienet’ voor ouderen, waren de gastsprekers van de middag. Zij gaven de studenten mee hoe de wereld eruit ziet door de ogen van ouderen.



De jury sprak haar waardering en trots uit op wat er is klaargespeeld in twee weken. Rob Verhofstad, Collegelid van de Hanzehogeschool en jurylid: “Wat opvalt is de enorme drive en goodwill onder de studenten om iets te doen voor ouderen. Je bent net begonnen aan een opleiding en opdracht waar je drie weken geleden nog nooit over hebt nagedacht. Samenwerken met een groep die je nog helemaal niet kent. Een maatschappelijke opdracht en een uitstekend voorbeeld van ons Hanze-motto: share your talent. move the world.”



De succesvolste ondernemersgroep won deze middag de pitch. Zij haalden ook het meeste geld op! Daan Krijger, van Het Nationaal Ouderenfonds, liet weten enorm blij te zijn met het fantastische bedrag van € 21.256,50 euro, dat grotendeels wordt ingezet voor danspaleizen voor ouderen in woonzorgcentra.