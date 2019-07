Storm van kritiek op Groningse politie wegens 'SOA-tweet'

De Groningse politie krijgt op Twitter een stormvloed van kritiek na het plaatsen van een in vele ogen smakeloze tweet. Via het account Flexteam Groningen werd een tweet gedeeld waarin werd beschreven hoe een fietster vanochtend dubbel slecht nieuws kreeg: ze ontving slecht nieuws over een SOA-test en kreeg, omdat ze dat bericht al fietsend las, een boete voor het fietsen met een smartphone in de hand.

Op Twitter zijn vrijwel alle reageerders het erover eens dat de - waarschijnlijk grappig bedoelde - tweet veel te ver gaat. ‘Pardon, maar dit kan echt niet. Er is ook nog iets van privacy. Waar is het fatsoen gebleven, dit soort zaken hoeven niet gedeeld te worden. De boete is al binnen, dat lijkt me voldoende’ en ‘OMG. Wat is dit dan weer? Waarom is de SOA test relevant om te vermelden?’, zo klinken enkele reacties.



Zie hieronder de tweet en de stroom aan reacties.



Update: Na ongeveer een uur besefte men zich ook bij de politie dat de tweet niet bepaald fijnzinnig was. Er volgde dan ook, wederom via Twitter, een excuus (zie hieronder) en de originele tweet werd verwijderd.