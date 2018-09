Steelt Groningse hoed de show tijdens Prinsjesdag?

Het Groningse CDA-Kamerlid Anne Kuik zat dinsdagochtend al vroeg in de stoel van de kapper. En dat was niet zomaar een kapster, want als woordvoerder voor het MBO-onderwijs wil ze aandacht vragen voor deze vakmensen. "Het bijzondere is dat m'n haar en make-up is gedaan door MBO-studenten", zo vertelt ze zelf. Zo zat Kuik bij de beste MBO-kapster van Nederland in de stoel. "Zij gaat tijdens de Euroskills Battle in Boedapest ons land vertegenwoordigen. MBO'ers in Nederland verdienen meer waardering", aldus Kuik.

Stieneke van der Graaf

Dan de hoed van Stieneke: dat betreft een honderd procent Gronings ontwerp. De hoed is gemaakt door Atelier Hetty Krook uit de provincie Groningen.



Hetty Krook komt uit Groningen en is sinds april 2015 een enthousiast hoedenmaakster met een eigen atelier "Hoedenvankrook" . Momenteel woont ze in Blijham, dus daarmee is de hoed ook een oost-Groningse hoed. Oost-Groningen heeft in Winschoten overigens ook al een andere bekende mode-ontwerper, Jan Boelo, maar dit terzijde.



Jurk gemaakt door vluchteling

Overigens moet niet de indruk ontstaan dat Stieneke van der Graaf zich dankzij haar outfit chiquer wil voordoen dan ze is: integendeel. Want ze wil niet alleen met de hoed, maar vooral ook met haar jurk een statement maken en ontwerpers een kans geven. Dat blijkt nog veel duidelijker achter het verhaal van haar jurk. De jurk die ze vandaag draagt is namelijk gemaakt door Bakri Fattouh.



Hij is een straatarme, gevluchte kleermaken uit Aleppo die sinds anderhalf jaar in Nederland woont. Dat vertelt Stieneke in een uitvoerig interview met het NRC Handelsblad van maandag 17 september. Onder de kop ‘Jurk van Syriër, hoed van Groningse’ zegt ze dat de keuze van Bakri Fattouh als ontwerper voor haar een symbool is van perspectief en een nieuw begin. Volgens haar zijn vluchtelingen als Bakri nieuwe Nederlanders. ‘We leven hier samen en kunnen samen iets moois tot stand brengen.’





Stieneke van der Graaf op een archieffoto