Staking: kinderen ZINN-medewerkers naar Wildlands

De kinderen van medewerkers van zorginstelling ZINN mogen donderdag en vrijdag, als veel scholen dicht zijn vanwege de staking, mee naar Wildlands in Emmen.

Zo’n 40 kinderen van medewerkers van verschillende ZINN-locaties in Groningen, Haren en Hoogezand, stappen donderdagochtend met acht vrijwilligers in de bus naar Wildlands. De bussen die normaal gesproken voor de Buurthuiskamers van ZINN rijden, gaan nu naar Emmen.



Ook tijdens de vorige onderwijsstaking, in november vorig jaar, zorgde ZINN voor opvang van kinderen van medewerkers.