Stadsbestuur presenteert definitief plan voor 'voortuin' Der Aa-kerk

Deze week is het definitieve ontwerp vastgesteld voor het pleintje dat de bestaande groenvoorziening moet vervangen. De drie grasveldjes met kastanjebomen die twee elkaar kruisende voetpaden omzomen, moeten plaatsmaken voor "een nieuwe, groene stadsruimte met de mogelijkheid om even uit te rusten, van de hectiek van de binnenstad te genieten, of daar juist even aan te ontsnappen", aldus het stadsbestuur.

Het definitief ontwerp is een nadere uitwerking van een eerder ontwerp. Dit werd op een aantal onderdelen aangepast. Zo is de kleur van de zitrand aangepast zodat deze beter past bij de kerk en is voor donkerder grind gekozen.

Het eerdere plan om verlichting in de bomen te hangen, is in het definitieve ontwerp gesneuveld. Er wordt nog gewerkt aan een nieuw verlichtingsplan voor het pleintje.

Het stadsbestuur wil daarnaast nog onderzoeken of het mogelijk is om rond evenementen in de stad, zoals Sinterklaas, kerst, of Eurosonic Noorderslag, kleinschalige evenementen te organiseren in de ‘voortuin’ van de Der Aa-kerk.