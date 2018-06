Stadsbestuur kiest voor vaste Kattenbrug, verlaagde kades en gele steentjes

Het Groningse gemeentebestuur heeft woensdag zijn inrichtingsplan voor de nieuwe Kattenbrug en diens directe omgeving gepresenteerd. In de plannen is sprake van een nieuwe, vaste brug over het Schuitendiep, in het verlengde van het Kattendiep. Een deel van de kademuren bij de nieuwe te bouwen brug wordt verlaagt en er moet meer groen komen.