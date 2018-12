Stadjers kunnen zaterdag kinderfietsen doneren op Vismarkt

Er zijn veel kinderen in Stad en Ommeland die opgroeien in een gezin waar geen geld is voor gezond ontbijt, voetbalschoenen of zelfs maar een kinderfiets. Tijd voor actie. Zaterdag is er op de Vismarkt een inzamelingsactie voor kinderfietsen.

De hele dag kunnen fietsen worden gedoneerd in de Kerststalling. Groot, klein, halfgaar, lekke band; alles is welkom. De fietsen worden ter plekke gerepareerd en opgepimpt. De actie wordt ondersteund door de jarige kinderopvangorganisatie SKSG, Gemeente Groningen en Provincie Groningen e.v.a.



GEZOCHT: fanatieke fietsers - meetrappen in de Kerststalling


Iedereen die geen fiets over heeft, maar wel iets wil doen kan meetrappen in de Kerststal? Die komt tot leven wanneer er fanatiek wordt mee getrapt. Stukje fietsen dus. Achterop bij Jozef of een rondje om de kerk op de racefiets. Bauke trapt in gedachten mee. Wie ’t eerst over de streep is.




Fietsen voor kinderfietsen is een initiatief van lange afstandsfietsers Mariëlle en Martijn uit Stad. Vlak na hun afstuderen stapten ze vanaf het schoolplein van De Wegwijzer in Selwerd op de fiets naar Oost-China. De kinderen zamelden daarna geld in voor fietsmaterialen en een karlading fietsen. Martijn en Mariëlle zijn halverwege hun monstertocht. Je kunt hun blog hier lezen.



TV-diva steunt Fietsen voor kinderfietsen

TV-diva en glamourcoryfee Marjolein Rover gaat met opgeheven hoofd de Kerstvakantie in en plaatste een geëmotioneerde oproep op haar populaire vlog.