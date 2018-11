Stad krijgt overdekte markthal aan Rode Weeshuisstraat

Het nieuwbouwproject wordt ontwikkeld door de vastgoedbedrijven MWPO en Beauvast. Een combinatie van Loer Architecten en De Zwarte Hond is verantwoordelijk voor het ontwerp.



Volgens de ontwikkelaars wordt Mercado een ‘monumentale overdekte markt met daarboven luxe appartementen die als een uitgehouwen steengroeve vertrappen, met elk een eigen groen dakterras en een spectaculair uitzicht over de stad’.



De publiek toegankelijke overdekte markthal is geïnspireerd op de mercado’s zoals die in Madrid en andere Spaanse steden te vinden zijn. Het moet een plek in de stad worden waar ambachtelijke, lokale producten worden verkocht en horecazaken zorgen voor drank en spijs.



Daarnaast worden in het gebouw achtendertig woningen uit het hogere koopsegment gehuisvest. Het gaat om lofts, appartementen en een aantal penthouses. De luchtige, getrapte vorm sluit volgens de architecten aan bij de omliggende bouwhoogtes en brengt zonlicht op het nieuwe plein.



De plannen voor Mercado zijn het komende weekend te bezichtigen tijdens het Let’s Gro festival op de Grote Mark