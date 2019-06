Groningen heeft officieel eerste rookvrije zone van Nederland

Hij doet dat samen met wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen en bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG.



Het gebied bij de hoofdingang is niet de enige rookvrije zone in de stad. De gemeente Groningen heeft naast deze locatie ook het plein voor het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen en de openbare ruimte bij het Alfa College in de Admiraal de Ruijterlaan aangewezen als plek waar niet gerookt mag worden.



Groningen is als eerste gemeente in Nederland die de mogelijkheid heeft specifieke gebieden aan te wijzen waar het verboden is rook te verspreiden. Het doel is om te voorkomen dat bezoekers van onder meer scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen rook inademen.



Het UMCG heeft als een van de eerste organisaties hiervoor een aanvraag gedaan. Het gehele UMCG-terrein en de UMCG-gebouwen zijn sinds 1 januari 2019 volledig rookvrij. Vanaf nu is ook de openbare ruimte direct voor de hoofdingang van het UMCG een rookvrije zone.



Steeds meer organisaties in Groningen maken hun gebouwen en terreinen rookvrij. Ruim 30 organisaties zijn aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en de lokale coalitie ‘Groningen op weg naar een Rookvrije Generatie’. Dit aantal breidt zich in hoog tempo uit. Doel van deze samenwerking is een rookvrije generatie in Groningen.