Staat college GS Groningen op springen?

De spanning is hoog opgelopen in de provinciale politiek van Groningen. Mogelijk kan vandaag zelfs de bom barsten wanneer de SP de stekker er uittrekt. Of wanneer de vier andere partijen dat dit doen.

Aanleiding voor de grote politieke spanningen is verschil van inzicht tussen enerzijds SP, en anderzijds de collegepartijen D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie. Het verschil van inzicht betreft zowel de aanpak van de zuidelijke ringweg, als het ‘aardbevingsdossier’. Dat de spanninge zó hoog zijn opgelopen dat de bom weleens zou kunnen barsten vandaag, dat meldt vandaag het Dagblad van het Noorden.



Wat betreft de aanpak van de zuidelijke ringweg was het opmerkelijk dat de SP afgelopen woensdag stopzetting eiste van het gehele project omdat dit in de ogen van deze partij financieel uit de bocht dreigt te vliegen. Gedeputeerde Fleur Gräper beschouwde dat als een motie van wantrouwen. Volgens haar is stopzetting van het project nog veel riskanter voor de Groningse schatkist, omdat dat kan leiden tot grote schadeclaims.



Wat betreft het aardbevingsdossier vindt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) dat het college van GS niet te tam moet zijn richting ‘Den Haag’, en dat Groningen zich activistischer moet opstellen. Maar de andere collegepartijen vinden juist dat actievoeren wel mooi lijkt voor de achterban, maar dat je daarmee niet altijd wat bereikt.



Het zou kunnen zijn dat de collegepartijen er in slagen om de rit nog samen uit te zitten tot 20 maart: dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en kunnen de Groningse kiezers het eindoordeel vellen.