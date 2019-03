Spectaculaire ontwerpen kunstenaars voor Hoofdstation Groningen

Eén van de kunstenaars is Arno Coenen, bekend van het interieur van de Markthal in Rotterdam. Op het Instagram-account van Coenen zijn al bijgaande voorstudies te vinden van wat je zou kunnen doen met het Groningse Hoofdstation. Volgens het Dagblad van het Noorden (www.dvhn.nl) van vandaag heeft Coenen geen geluk met zijn ontwerp: hij kreeg deze week te horen dat hij buiten de boot is gevallen. Een andere kunstenaar, Gabriel Lester, heeft de opdracht wel in de wacht gesleept.