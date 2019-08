Spectaculaire klus: publieke tribunes bij werkzaamheden en inschuiven Helperzoomtunnel

Vannacht om 02.00 uur is de treinvrije periode begonnen waarin de Helperzoomtunnel op z’n plek geschoven moet worden. Combinatie Herepoort werkt momenteel 24 uur per dag aan de voorbereidingen voor het inschuiven. Zaterdag 3 augustus is het dan zover: dan moet het enorme gevaarte via een ingenieuze schuifbaan op z’n plek onder het spoor terecht komen. Een en ander meldt de Groninger Ondernemers Courant.



De werkzaamheden zijn live te volgen via de webcam of je kunt ter plekke gaan kijken vanaf de publieke tribune bij de Kinderwerktuin Helpman (Helperzoom 6). Bij de tribune zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar. Bezoekers worden opgeroepen met de fiets of te voet te komen.



De tribune is geopend op:

Woensdag 31 juli van 13.00 tot 17.00

Vrijdag 2 augustus van 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 3 augustus van 9.00 uur tot 13.00 uur



De Helperzoom is in verband met de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer tussen de Helper Brink en de Groenendaal. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Op de website van Aanpak Ring Zuid staat een uitgebreide uitleg van alle werkzaamheden de komende week.



Ook werk aan station Europapark en in Haren

In deze treinvrije periode werkt Stukton Rail in het kader van project Groningen Spoorzone ter hoogte van station Groningen Europapark en De Vork in Haren. Er komt een vierde spoor tussen station Groningen en het nieuwe opstelterrein ‘De Vork’ in Haren.



De treinen uit Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool rijden in de toekomst door tot station Groningen Europapark. Daarvoor is een extra spoor nodig en een bijbehorend zijperron. In het station worden ook een aansluitende lift en trap ingepast. Daarnaast lift aannemer Reimert ook mee en werkt aan de onderdoorgang op station Haren. De treinen rijden weer op donderdag 8 augustus.



Zie voor actuele bereikbaarheidsinformatie in verband met deze en andere werkzaamheden de website van Groningen Bereikbaar.​​​​​​​