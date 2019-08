Spanning stijgt op grote werk waar Helperzoomtunnel wordt ingeschoven (VIDEO)

De zes miljoen kilo zware tunnel wordt via schuifbanen op z’n plek geschoven, veertig meter verderop. Tot woensdag lag daar nog een spoor. “In de afgelopen dagen is 18.000 kuub zand weggegraven om plek te maken voor de tunnel”, aldus Bert Kramer.



Vorig jaar mislukte het inschuiven van de tunnel, omdat de grond zich anders gedroeg dan men had verwacht. De aannemer is een heel jaar bezig geweest met nieuwe onderzoeken en een ander plan van aanpak. “We gaan er vanuit dat het nu wel goedkomt”, zegt Kramer.



Het inschuiven van de tunnel begint zaterdagochtend rond 06.00 uur. Als alles goed gaat tenminste. Volgens Bert Kramer duurt die klus ongeveer vijf uur. Daarna is de aannemer nog bezig om de schuifconstructie te verwijderen. Donderdag moet er op de tunnel weer een spoor liggen, zodat het treinverkeer kan worden hervat.



De werkzaamheden zijn vrijdagmiddag (13.00 tot 17.00) en zaterdagochtend (09.00 tot 13.00) te volgen via een publieke tribune bij de Natuurschool aan de Helperzoom 6. De klus is ook via een webcam te volgen. Hou voor meer informatie ook de website van Aanpak Ring Zuid in de gaten.